Crisis en Cuba: Julie Chung, subsecretaria de EU, condena la violencia y las desapariciones

La subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, ha condenado este lunes que en Cuba haya violencia, detenciones y desapariciones a raíz de las protestas surgidas en las calles de la isla desde el domingo.

“Violencia y detenciones de manifestantes y desapariciones de activistas nos recuerdan que los cubanos pagan caro por la libertad y la dignidad”, ha compartido Chung en su cuenta de Twitter.

Violence and detentions of Cuban protesters & disappearances of independent activists — including @cocofarinas, UNPACU’s @jdanielferrer, @Mov_sanisidro, @LMOAlcantara & @Omnipoeta — remind us that Cubans pay dearly for freedom and dignity. We call for their immediate release.

