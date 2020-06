COVID-19 supera barrera de 8 millones de casos en el mundo

Los casos globales de COVID-19 superaron este miércoles la barrera de los ocho millones en el planeta, mientras que los fallecidos ascienden a 440 mil 290, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“There have been more than 435,000 deaths and in the Americas, Africa and South Asia; #COVID19 cases are still rapidly rising.

However, there are green shoots of hope, which show that together through global solidarity, humanity can overcome this pandemic”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2020