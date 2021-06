Covid-19: ¿Cuál es la variante de Nepal que niega la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno nepalí negaron la existencia de una nueva variante del coronavirus originada en Nepal, rechazando así una información publicada en un diario británico que ha generado un gran revuelo en el país del Himalaya, que teme ser estigmatizado.

“No sabemos qué es la ‘variante de Nepal’. Hasta ahora no hemos detectado una variante nepalí del coronavirus”, declaró a Efe el portavoz del Ministerio de Salud nepalí, Krishna Prasad Paudel, que se opuso así a la información del tabloide británico “Daily Mail”.

El Ministerio de Salud nepalí instó por su parte en un comunicado a no difundir noticias que no se han verificado con anterioridad, sobre todo si están directamente relacionadas con la salud pública.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la OMS, que en su cuenta de Twitter en Nepal difundió un comunicado en el que también dijo desconocer la existencia de esta nueva variante.

“La OMS no tiene conocimiento de que se haya detectado ninguna nueva variante del SARS-CoV-2 en Nepal”, remarcó en Twitter, y agregó que a día de hoy sólo se ha hallado en el país la variante Alfa (B.1.1.7), que se localizó por primera vez en el Reino Unido, y las Delta (B.1.617.2) y Kappa (B.1.617.1), de la vecina India.

