Corte de EEUU autoriza fondos para construcción de muro fronterizo

Este día el presidente estadunidense, Donald Trump, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, que un tribunal de ese país “dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro fronterizo”.

“El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revertir una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro de la frontera sur”, escribió en Twitter.

El mandatario de Estados Unidos también dijo que “todo el muro está construido o se está preparando para comenzar”.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020