Corea del Norte explota oficina de relaciones con Corea del Sur

Corea del Norte hizo volar por los aires este martes la oficina de relaciones con el Sur, en la ciudad fronteriza de Kaesong, informó el ministerio de Unificación, después de días de críticas y amenazas de parte de Pyongyang.

North Korea blows up liaison office on its side of border with South https://t.co/vLr1XSEGw6 by @HeeShin pic.twitter.com/PSv4E2wGop

“Corea del Norte hizo estallar la oficina de Kaesong a las 14h49” locales, dijo en un mensaje a la prensa el ministerio, que se encarga de las relaciones entre las dos Coreas.

Poco antes, la agencia de prensa surcoreana Yonhap informó de la explosión y de una intensa humareda que salía del complejo industrial donde se encuentra esta oficina, abierta hace menos de dos años.

North Korea blew up and destroyed an inter-Korean liaison office in its border city of Kaesong. It comes after the North ramped up its threats to the South saying its army was ready to enter the demilitarized zone https://t.co/m3D3EaSaOy pic.twitter.com/1zxsJbuxM2

— Reuters (@Reuters) June 16, 2020