Consumo de drogas aumenta muertes en Estados Unidos

En América del Norte, y en especial en Estados Unidos, las muertes por consumo de drogas se incrementaron en 2020, cuando la pandemia de la covid afectó negativamente la capacidad de las autoridades y el sistema sanitario de proporcionar un tratamiento adecuado a los drogodependientes.

Al mismo tiempo, en la región “iban en aumento” el tráfico y el consumo de “fentanilo, cocaína y metanfetamina”, informó este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados antidrogas.

#INCB just launched its 2020 Annual Report. The report focuses on the #HiddenEpidemic of #SubstanceMisuse among older people and the impact of the #COVID-19 pandemic on #availability of internationally controlled medicines, treatment services & drug trafficking. pic.twitter.com/c3jhPfo9P7

— Cornelis de Joncheere (@INCB_President) March 25, 2021