Conflicto Rusia-Ucrania: Kiev aplaude respuestas de EU a Moscú

Luego de que Estados Unidos (EU) respondiera a Moscú sus peticiones sobre seguridad y acercamiento a sus fronteras tras el conflicto Rusia-Ucrania, Kiev dijo que vio el documentos de las respuestas antes de ser enviadas al gobierno de Vladimir Putin y dice que no tiene objeción alguna.

“Sin objeciones sobre las garantías de seguridad que el Kremlin exige a Washington y a la OTAN para crear un nuevo modelo de seguridad en Europa, que no amenace sus fronteras”, indicó el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba tuiteó en sus redes sociales: “ya habíamos visto la respuesta por escrito de EU antes de que fuera entregada a Rusia. No hay objeciones de parte de Ucrania“.

“Es importante que Estados Unidos permanezca en contacto estrecho con Ucrania antes y después de todos los contactos con Rusia. No hay decisiones sin Ucrania. Esa es la regla de oro”, añadió.

We had seen the written response of the U.S. before it was handed over to Russia. No objections on the Ukrainian side. Important that the U.S. remains in close contact with Ukraine before and after all contacts with Russia. No decisions on Ukraine without Ukraine. Golden rule.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 27, 2022