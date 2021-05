Comienza a operar el ‘pasaporte Covid’: qué es y cómo obtenerlo

El Parlamento Europeo y su Consejo, llegaron a un acuerdo para la creación del certificado sanitario europeo, catalogado como ‘pasaporte covid’ o ‘certificado covid’.

De acuerdo al organismo legislativo, el documento facilitará los viajes dentro de la Unión Europea, aun cuando la pandemia de coronavirus sigue presente en buena parte del mundo.

Se trata de un documento que acredita que un viajero está vacunado contra el coronavirus, tiene anticuerpos o cuenta con una prueba de diagnóstico negativa.

El certificado entrará en vigor el próximo 1 de julio, será multilingüe, gratuito y los ciudadanos podrán elegir entre el formato físico o digital.

El documento contiene un código QR firmado digitalmente.

El Certificado Covid de la UE “respeta plenamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluida la protección de los datos personales”, aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En México operará Travel Pass, aplicación o “pasaporte digital” de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, International Air Transport Association), reseñó un diario mexicano de circulación nacional.

Sound on 🔊: Watch this video to see the full capabilities that #IATATravelPass will have once released.

To be ready when govts re-open borders, we are working as fast as we can with our partners ✈️ to bring this to market. #airlines #travel pic.twitter.com/0ry346dULc

— IATA (@IATA) March 24, 2021