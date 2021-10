Combinar Sputnik V con otras vacunas es efectivo, asegura Fondo Ruso

La combinación de vacunas contra el coronavirus con el fármaco Sputnik V es exitoso y efectivo, así lo consideró el Fondo de Inversiones Directas de Rusia.

Lo anterior luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos haya autorizado la combinación de fármacos contra el Covid-19.

Hay que recordar que la vacuna Sputnik V, el fármaco más cuestionado, combina dos serotipos, el primero adenovirus humano 26 y el segundo de adenovirus humano para dar una mejor respuesta ante el virus.

ANI: “FDA’s decision to approve mixing and matching COVID booster shots in the US is yet another confirmation of the efficacy of the vaccine cocktail approach at the core of Sputnik V – the world’s first registered coronavirus vaccine.”

