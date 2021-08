El 30 de agosto, poco antes del plazo que dieron los talibanes a Estados Unidos para terminar de evacuar, comenzó a circular la fotografía de Chris Donahue, el último soldado de EU que abandonó Afganistán.

“El último soldado de Estados Unidos abandona Afganistán”, escribió en su cuenta de Twitter el Departamento de Defensa norteamericano.

Una vez que el general mayor Chris Donahue abordó el avión militar C-17, y éste despegó, concluyó oficialmente la misión de Estados Unidos en Afganistán, tras 20 años de guerra.

Chris Donahue es comandante de la 82 División Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El Mando Central de Estados Unidos eligió su fotografía, la cual se tomó con visión nocturna antes de subirse al avió, como símbolo del fin de su misión.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv , @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a

Su división también compartió esa imagen como símbolo del fin de una misión que reconoce como “increíblemente dura y bajo presión”.

Señalaron que durante los 20 años trabajaron con “amenazas activas todo el tiempo”.

“Nuestras tropas han mostrado coraje, disciplina y empatía”, destacaron en su cuenta de Twitter.

El último avión militar estadounidense despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, en Kabul, a las 23:59 horas (hora local) del lunes 30 de agosto.

En él, además de Donahue, viajaron varios altos mandos, entre ellos el embajador Ross Wilson.

De acuerdo con cifras del Pentágono, desde el 14 de agosto hasta el último minuto de este lunes 30 de agosto, las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron evacuar 122 mil personas.

Esa cifra incluye a 6 mil civiles estadounidenses y 73 mil civiles de otras nacionalidades, en su mayoría afganos.

U.S. service members have officially completed the largest non-combatant evacuation in U.S. military history – evacuating more than 122,000 people from Afghanistan since the end of July. The women and men who completed this mission have ended America's longest war. pic.twitter.com/z4fsStXUYz

— The White House (@WhiteHouse) August 30, 2021