China sube a 636 la cifra de muertos por coronavirus

Las autoridades sanitarias chinas elevaron este jueves el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 636 entre los 31.161 contagiados diagnosticados hasta el momento en el país asiático.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este jueves de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del jueves), se habían registrado 4.821 casos graves, mientras que 1.540 personas habían sido dadas de alta.

Información relacionada: Muere médico chino que alertó sobre el coronavirus (VIDEO)

Por el momento, la comisión aseguró que se ha realizado seguimiento médico a más de 314.000 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los que unos 186.000 siguen en observación.

WHO is working with partners to help more countries to diagnose #2019nCoV. This improves surveillance and the ability to track the spread of disease.

WHO Situation Report 6 February 2020 https://t.co/pDolPkQvrD pic.twitter.com/PI3UPy9lTD

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020