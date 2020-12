China manejó de forma caótica el inicio del COVID: CNN

China ofreció al mundo datos más optimistas de los que presentaba la pandemia de covid en sus inicios, tardó demasiado en diagnosticar a los pacientes confirmados y manejó la situación de forma caótica, asegura la cadena norteamericana CNN.

Estas son algunas de las conclusiones obtenidas por este medio tras analizar documentos internos de las autoridades sanitarias chinas; en total, 117 páginas procedentes del Centro Provincial de Control y Prevención de Enfermedades de Hubei.

Información relacionada: Pide la OMS evitar grandes celebraciones familiares en Navidad por Covid

Según esta investigación, China tardó un promedio de 23 días en diagnosticar a los pacientes confirmados y los errores en las pruebas significaron que la mayoría de los pacientes recibió resultados negativos hasta el 10 de enero.

Captura de pantalla del reportaje publicado por CNN

Además, las primeras actuaciones sobre el coronavirus se vieron obstaculizadas por la falta de fondos y de personal y la compleja burocracia, que complicaron el sistema de alerta temprana de China, según las auditorías internas a las que ha tenido acceso la cadena.

CNN asegura que se produjo asimismo un gran brote de influenza a principios de diciembre en la provincia de Hubei, que no fue revelado anteriormente.

CNN exclusive: Vast trove of leaked documents shows China underreported Covid-19 numbers, took weeks to diagnose new cases and didn’t disclose a December flu spike in Hubei https://t.co/B2i8s0yYwn

— CNN International (@cnni) December 1, 2020