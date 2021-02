China encuentra miles de tumbas durante construcción de aeropuerto

Un grupo de arqueólogos chinos encontró miles de tumbas y objetos de valor arqueológico durante la construcción de dos proyectos de infraestructura desarrollados en Xian, capital provincial de Shaanxi.

Esta es una de las ciudades chinas más antiguas y hogar de los 8,000 guerreros de terracota del mausoleo del emperador Qin Shi Huang, enterrados hace 2,200 años.

Información relacionada: China obliga a diplomáticos de EU a prueba anal de covid

De acuerdo con la Oficina de Patrimonio Cultural de Shaanxi, citada por South China Morning Post, desde que iniciaron los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional de Xianyang en julio del año pasado han sido encontradas más de 3,500 tumbas antiguas y miles de objetos arqueológicos.

More than 3,500 ancient tombs have been found at an airport expansion project on the outskirts of Xian in northwest China. pic.twitter.com/d9ZawJuyOF

— SCMP News (@SCMPNews) February 26, 2021