China confirma segunda muerte por nueva cepa de coronavirus

Las autoridades sanitarias de China confirmaron este jueves la muerte de una persona más como consecuencia del brote de coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó en la región a inicios de año.

La víctima mortal fue un hombre de 69 años que falleció en Wuhan, capital de la provincia Hubei, en China, con lo que se ha alertado a la población por la propagación de este padecimiento viral relacionado con el Síndrome Respiratorio Severo (SRAS), descrito coloquialmente como una neumonía atípica.

Información relacionada: Japón confirma primera infección por coronavirus de origen chino (VIDEO)

Según informó la comisión de salud de Wuhan, donde se sospecha comenzó la propagación del virus, al menos 12 personas ya recibieron alta médica tras sobreponerse frente a la enfermedad, sin embargo, cinco más continúan en estado grave.

La Organización Mundial de la Salud informó que las investigaciones en torno a este nuevo virus continúan para comunicar en próximas semanas el estado actual y la epidemiología del brote, así como el cuadro clínico, el tratamiento y las medidas preventivas requeridas.

#DYK

✅ a novel #coronavirus is a new strain that has not been previously identified in humans.

✅ Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people.

➕INFO about the novel virus found in #China 🇨🇳: https://t.co/uYDDvUNaoS#HealthForAll @WHO pic.twitter.com/DcUbKUbzSv

— PAHO/WHO (@pahowho) January 16, 2020