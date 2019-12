Celebra India el Año Nuevo 2020 en medio de protestas por ley de migración (VIDEO)

En el último día del año los manifestantes en contra de la ley de migración de India que excluye a musulmanes de la entrega de permisos de residencia realizaron “fiestas de protesta”, en las que convocaban a “mover las piernas por la libertad”.

En su cuenta de twitter los estudiantes organizados en contra de la implementación de la ley en la India @NrcProtest convocaron en diversas ciudades para que, durante la fiesta de fin de año, los manifestantes no olviden la ley y continúen exigiendo que los musulmanes no sean discriminados por estos cambios parlamentarios.

Right now at #JamiaMilliaIslamia.2020 New year celebrations with National Anthem! See their patriotism! #IndiaDoesNotSupportCAA_NRC pic.twitter.com/r5AgaJiDDk

— Maibam Warish 🇮🇳 (@MaibamW) December 31, 2019