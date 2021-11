Casos de covid en el mundo aumentan; Tonga comienza primer confinamiento

Tal parece que la pandemia aún no termina y los casos de covid en el mundo van en aumento pues, el único país que no registraba contagios ya detectó el primero.

Se trata de Tonga, una pequeña nación ubicada en Oceanía, con más de 106 mil habitantes que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se tuvo reporte del primer paciente el pasado viernes.

La persona ya contaba con su esquema de vacunación y llegó al país insular del Pacífico hace más de una semana de Nueva Zelanda.

Sin embargo, el pasajero que viajó en un vuelo de repatriación con 215 pasajeros, dio positivo a coronavirus mientras cumplía una cuarentena.

De esa forma, la nación registra el primer caso, luego de ser una de las pocas regiones sin contagios de coronavirus en el mundo.

Ordenan primer confinamiento desde el inicio de la pandemia en Tonga

Desde el lunes pasado, los habitantes de la región se pusieron en el primer confinamiento desde que inició la pandemia proveniente del SARS-CoV-2.

Y es que, sin registro de contagios, el protocolo de prevención no se había impuesto.

A pesar de que en decenas de países la cuarentena obligatoria duró más de un mes y aún forma parte de las medidas sanitarias, Tonga estableció un confinamiento de una semana.

En ese sentido, será el próximo lunes 8 de noviembre del 2021 a las 23:59 hora local, cuando se levante la restricción, según el Ministerio de Salud.

No obstante, hasta el momento no se ha informado sobre contagios locales, por lo que se espera el virus no se hay propagado.

Aún así, miles de personas originarias del país, que es uno de los primeros en recibir el año nuevo, acudieron a los centros de vacunación para aplicarse la dosis contra el Covid-19.

Medios de comunicación señalan que solo el 31 por ciento de la población se ha aplicado el biológico con cooperación internacional.

Pese a que no bajan los casos de covid en el mundo, Tonga declaró estado de emergencia y cerró sus fronteras internacionales para evitar contagios en su población, de la cual, muchos cuentan con problemas de salud subyacentes.