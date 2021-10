Captan fotos de paneles de acero en el muro fronterizo entre México y EU

Se viralizaron unas fotos de los paneles de acero que se encuentran en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

Estas fotos fueron difundidas por un reportero de la cadena televisiva Fox News.

El reportero de la cadena Fox News difundió las imágenes tomadas de un dron donde se pueden ver los paneles encimados y expuestos al sol.

Dichos paneles iban a ser utilizados para el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

El descubrimiento se dio en la ciudad de Texas, Phar y se pueden ver cientos de paneles abandonados.

Los paneles se almacenaron ahí debido a que la edificación del muro paro después de la elección del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

NEW: Our drone is now over a second location in RGV where massive piles of steel meant for the border wall have been sitting since Biden halted construction in January. I’m told there are over 20,000 panels between both spots worth roughly $120 million. Already paid for. @FoxNews pic.twitter.com/ZfFAqsexru

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 11, 2021