Canadá prohíbe las denominadas 'terapias de conversión' LGBTQ: Trudeau

El gobierno de Canadá avaló este miércoles una enmienda a su código penal que prohíbe tajantemente las denominadas ‘terapias de conversión’ LGBTQ.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que lo anterior ya era oficial al considerarlo una práctica despreciable y degradante: “Ahora es ley”.

“Es oficial: la legislación de nuestro Gobierno que prohíbe la práctica despreciable y degradante de la terapia de conversión ha recibido el consentimiento real, lo que significa que ahora es ley. Canadienses LGBTQ, siempre les defenderemos a ustedes y sus derechos”, escribió Trudeau en su cuenta de Twitter.

It’s official: Our government’s legislation banning the despicable and degrading practice of conversion therapy has received Royal Assent – meaning it is now law. LGBTQ2 Canadians, we’ll always stand up for you and your rights.

