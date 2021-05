Canadá apoya de todo corazón al pueblo de México: Justin Trudeau

El primer ministro canadiense Justin Trudeau, compartió en su cuenta de Twitter su apoyo y sentir respecto a lo ocurrido este lunes en la Línea 12 del Metro de la CDMX

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2021