Boris Johnson pide un traspaso pacífico de poder en EEUU

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó este miércoles de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio de EEUU por parte de seguidores del presidente saliente, Donald Trump, y reclamó un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

“Escenas vergonzosas en el Congreso de EEUU”, escribió en su cuenta de Twitter Johnson, uno de los mayores aliados de Trump en Europa.

El primer ministro añadió que “Estados Unidos simboliza la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya un traspaso pacífico y ordenado de poder”.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021