Boris Johnson olvida su discurso y termina hablando de ¡'Peppa Pig'!

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue criticado al olvidarse de su discurso ante varios empresarios de Inglaterra y terminar hablando del dibujo animado, Peppa Pig.

De acuerdo con el diario británico, The Guardian, el Partido Laborista en voz de Rachel Reeves, señaló que el discurso fue un “desastre” y de poca seriedad con la que se toma las empresas británicas” y la falta de un plan gubernamental para el crecimiento.

“Nadie se rió porque la broma no tiene gracia”, asegura Reeves, según recoge The Guardian.

Lo anterior tras su intervención en la conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica cuando hablaba de que una nueva normativa les obligará a instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, para él “una nueva revolución industrial verde”.

Para ejemplificar, Boris dijo que visitó un parque temático de una de las animaciones infantiles más famosas de todo el planeta “Peppa Pig”, un parque temático que invierte en nuevas formas de transporte público.

“Todos deberíamos ir (…) No tenía mucha fe en el lugar, pero me encantó (…) es mi tipo de lugar: tiene calles muy seguras, escuelas disciplinadas y se invierte en nuevas formas de transporte público”, explicó Johnson.

El primer ministro británico dijo que la gran lección que llevó del Peppa Pig World es sobre el potencial de la creatividad de Reino Unido pues el personaje animado supone un negocio de 6 mil millones de libras y sigue subiendo: “Es una maravilla, ¿verdad? ¡Peppa Pig! Ningún Gobierno podría haberlo inventado”.

Al final de su discurso también se comparó con Moisés y ha imitado el sonido de un coche acelerando. Unas imágenes que ya se están viralizando en redes sociales.

Boris was in Ben & Holly, never in Peppa Pig. https://t.co/IijemEgv6Y pic.twitter.com/GS9DTSHY6U

— Professor Dr Richard S.J. Tol MAE (@RichardTol) November 22, 2021