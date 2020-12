Boris Johnson firma acuerdo comercial post-Brexit con la UE

El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó este miércoles el acuerdo que regirá la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero.

“Al rubricar este pacto, cumplimos el deseo soberano de los ciudadanos británicos de vivir bajo su propias leyes, redactadas por su propio Parlamento elegido”, afirmó Johnson en un mensaje en la red social Twitter.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020