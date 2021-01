Biden y Harris rinden homenaje a víctimas del Covid en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, homenajearon este martes a las más de 400 mil víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país, en la víspera de su investidura en Washington.

En su primer acto en Washington, adonde acababa de llegar desde Delaware, Biden se acercó al monumento a Lincoln, uno de los más icónicos de la capital, junto a Harris y los esposos de ambos, Jill Biden y Doug Emhoff, respectivamente.

“Para sanar tenemos que recordar, y es difícil a veces recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como país”, dijo Biden, horas después de que la cifra de muertos en el país superara los 400 mil.

A continuación, el presidente electo pidió “hacer brillar la luz sobre la oscuridad“, y acto seguido se iluminó el contorno del estanque reflectante situado frente al monumento a Lincoln.

Join us for a national moment of unity and remembrance in honor of the 400,000 Americans we’ve lost due to COVID-19. https://t.co/0BW7AQLxUx

— Joe Biden (@JoeBiden) January 19, 2021