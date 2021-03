Biden promete vacunación a todos los adultos para mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dispondrá de suficientes vacunas contra la Covid-19 para todos los adultos antes de finales de mayo, dos meses antes de lo que se calculaba hasta ahora.

En una intervención en la Casa Blanca, Biden dijo que el hecho de que haya ya tres vacunas anticovid autorizadas en EEU-las de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson- permite adelantar su promesa de tener suficientes dosis para todos los mayores de edad a antes del fin de mayo.

Según el mandatario, están en el buen camino “para tener suficiente vacunas para todos los adultos a finales de mayo”, y no a finales de julio, como pronosticó en febrero.

Biden usará una ley pensada para tiempos de guerra con el objetivo de garantizar la producción masiva de vacunas y, en el marco de esos esfuerzos, dos empresas rivales, Merck y Johnson & Johnson, colaborarán para multiplicar las dosis.

