Biden aventaja a Trump en carrera presidencial: sondeo

El aspirante demócrata Joe Biden aventaja en 14 puntos al presidente republicano Donald Trump en la carrera a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, según una encuesta nacional divulgada este miércoles.

En uno de los peores sondeos preelectorales para Trump, Biden recogió 50% de apoyo contra 36% de su rival, según la encuesta hecha por el diario The New York Times y Sina College.

Información relacionada: Trump amenaza con prisión a manifestantes que dañen monumentos

Otras encuestas recientes le asignaban promedialmente 10 puntos porcentuales de ventaja a Biden, exvicepresidente y virtual candidato de la oposición demócrata.

Here’s a detailed look at how the poll was conducted, including the methodology and who was included in the sample of responses. https://t.co/KJTZOhyvxq

— The New York Times (@nytimes) June 24, 2020