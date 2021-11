Betsabeé Romero pone en alto el nombre de México con 'El regreso de los soles'

Este jueves fue inaugurada en París, en el barrio de Saint-Germain-l’Auxerrois, en la Place du Louvre, “El regreso de los soles”, una serie de piezas de la artista visual mexicana Betsabeé Romero, quien explicó que se “tiene como pieza central una gran esfera que se llama El regreso de los soles. No es solo un sol sino muchos soles que pueden alumbrar todos los puntos del planeta”.

A la concurrida apertura asistieron residentes mexicanos, creadores locales, la embajadora de México en Francia, Blanca Joménez Cisneros, quien presidió la ceremonia inaugural, además de Michelle Madrigal, quien representó la división cultural de Tequila Don Ramón, casa que patrocinó la producción e instalación en Francia de la muestra.

Durante la apertura, Betsabé Romero explicó “que El regreso de los soles, pieza central de la muestra, no es un solo sol sino muchos soles que pueden alumbrar todos los puntos del planeta”. “Si no nos alumbramos entre todos, si la luz no llega a todos los lugares, metafóricamente hablando, no habrá ningún renacer”, aseguró la ganadora del premio francés Oric’Art, Neuilly sur Seine en 1988.

“No terminaremos de hallarnos presencialmente ni de sanar por todo lo que trajo la pandemia y este confinamiento tan largo”, comentó. La obra, se integra de tres partes. Las otras dos son llantas de tractor recicladas y grabadas. Presentan unos uroboros, “figuras metafóricas, míticas y ancestrales. Y vemos a la serpiente que se muerde la cola, en este caso Quetzalcóatl”. Romero explicó que se trata de una clara alusión al ciclo de la vida y la muerte, a lo no lineal y que siempre es necesario recordar nuestro pasado.

“El regreso de los soles” se exhibirá en París hasta el nueve de enero, en uno de los distritos con más tradición cultural de la llamada Ciudad Luz.

La embajadora Blanca Jiménez Se dijo “honrada de de participar en la inauguración de las esculturas gubernamentales de la artista mexicana en la Plaza de Louvre”, en presencia de autoridades locales y cuerpo diplomático, resaltando su agradecimiento a la administración del Ayuntamiento del Centro de París, organismo que propició la instalación de la piezas.

La embajadora se congratuló de que Betsabeé Romero regresara con su creatividad una vez más a la ciudad parisina, esta vez en el contexto de la pandemia con un mensaje alentador.

Finalmente, cabe citar a la maestra Romero, quien ha dicho que “yo reinterpreto celebraciones populares. En este caso estoy trayendo a la memoria la iconografía de los soles de culturas mesoamericanas que son las que han sabido proteger las reservas naturales del mundo”. Ante la nueva realidad que arrojó la pandemia por Covid-19, la artista consideró que es necesario reencontrarse con el público. En el caso de los artistas, están obligados a una mejor comunicación con la gente. “En el montaje de esta exposición, -que pudo lograse por el apoyo de Tequila Don Ramón– he tratado de explicar lo mejor posible lo que estoy haciendo; muy al contrario de lo que se da en el arte contemporáneo de no poner los títulos de las obras ni quién las hizo”. Al reflexionar sobre el mismo contexto post pandémico, Romero piensa que el arte y la cultura deben ser aquello que ayude colectivamente al ser humano a sanar. “Creo que la salud que más quedó afectada es la emocional, la del alma, y esa no podemos repararla con otra cosa”.