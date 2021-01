Bernie Sanders dice que sus guantes fueron un regalo

La vestimenta de Bernie Sanders en la investidura presidencial de Joe Biden, con un abrigo marrón y unos grandes guantes de lana, acurrucado en una silla para protegerse del frío, se viralizó y fue objeto de cientos de memes.

“I was just sitting there trying to keep warm.” https://t.co/CBktRaT25W

Pero más allá del humor y de los comentarios, sus guantes despertaron curiosidad y se convirtieron en objeto de deseo en las redes.

El senador Bernie Sanders en la inauguración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en Washington, DC / EFE

Ante tanta expectación, Sanders rompió su silencio en el programa ‘Late Night’ con Seth Meyers. Allí, explicó que las manoplas fueron un regalo de una profesora de Vermont, el estado del senador, hace más de dos años.

Informó la identidad de la profesora: Jen Ellis, vecina de Essex Junction (Vermont), municipio del que Sanders fue alcalde.

“Es una maestra de escuela y una persona muy, muy agradable, y está algo abrumada por el tipo de atención que se le está mostrando”, explicó el dirigente demócrata en el programa.

I made Bernie’s mittens as a gift a couple years ago. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece (made from recycled plastic bottles). #BerniesMittens pic.twitter.com/lTXFJvVy9V

— Jen Ellis (@vtawesomeness) January 21, 2020