Avión se parte en tres al aterrizar en Turquía (VIDEO)

Un avión de pasajeros que volaba de Esmirna a Estambul se salió este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se ha partido en tres, pero el accidente no ha causado víctimas mortales, informa la cadena turca NTV.

