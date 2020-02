Avalancha deja al menos 21 muertos en Turquía (VIDEO)

Al menos 21 personas murieron como consecuencia de una avalancha en el este de Turquía, entre ellas agentes de la policía militar y civiles que trabajaban para rescatar a las víctimas de un deslizamiento de nieve previo, dijo este miércoles el gobernador local.

Eight people died after an avalanche hit eastern Turkey on Wednesday, the local hospital said, while the Turkish interior minister was quoted as saying 10 to 15 people were still trapped under the snow. pic.twitter.com/lTrcqzBDlJ

— China Daily (@ChinaDaily) February 5, 2020