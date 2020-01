Australianos piden dimisión de primer ministro por inacción ante incendios (VIDEO)

Miles de australianos se manifestaron este viernes en varias ciudades del país para pedir la dimisión del primer ministro, Scott Morrison, por su inacción ante los incendios forestales y falta de compromiso contra la crisis climática.

“Estamos protestando porque estos incendios no tienen precedentes, están ardiendo desde septiembre y necesitamos acciones urgentes contra esto y la crisis climática”, dijo a Anneke De Manuel, una de las organizadoras de la protesta llevada a cabo por los universitarios ecologistas Students for Climate Justice y el movimiento Extinction Rebellion.

“También la transición inmediata y en un cien por cien de los combustibles fósiles a las energías renovables y que dimita ScoMo (apodo de Scott Morrison)”, recalcó De Manuel por teléfono desde Melbourne, una de las ciudades donde los australianos salieron a la calle.

Australian prime minister Scott Morrison has been widely criticised for his response to #AustraliaBurning, but forcing reluctant victims and firefighters to shake his hand while touring areas hit by #AustraliaBushfires has infuriated people even more https://t.co/aM8mVsJ2Kj pic.twitter.com/WNOlvuEjiN

— The Guardian (@guardian) January 3, 2020