Australia declara emergencia de bioseguridad humana por Covid-19

El gobierno de Australia impuso este miércoles a sus ciudadanos una prohibición “indefinida” de viajar al exterior y declaró una emergencia de bioseguridad humana por la pandemia del COVID-19, tras confirmar 454 infectados y 5 fallecidos dentro de sus fronteras.

Anyone travelling to Australia from overseas will now be required to self-isolate for 14 days. Learn more about this important update at https://t.co/sHqKFpeFdh pic.twitter.com/NLJakrAUyQ

— Australian Government Department of Health (@healthgovau) March 16, 2020