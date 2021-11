Aún no está claro si la variante Omicron es más peligrosa: OMS

Luego confirmarse la llegada de la variante ‘Omicron’ de Covid-19 y que posiblemente se transmita por todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no tiene claro si esta nueva cepa sea solo más contagiosa o bien provoque cuadros daños más graves a la enfermedad.

A través de un comunicado, la OMS informa que han aumentado recientemente tanto el número de positivos por covid-19 como las hospitalizaciones por la nueva variante ‘Ómicron’ en Sudáfrica, lugar donde se nació la nueva cepa.

No obstante, la OMS indicó que aún no sabe si este número de hospitalizaciones se deban a otros factores como la no vacunación ya que los primeros estudios son limitados y se sigue trabajando en otros para ver la posible peligrosidad de la nueva cepa.

Vacunas contra Covid son eficaces

Pese a la llegada de Ómicron, la OMS comunicó que las vacunas siguen siendo eficaces para reducir las enfermedades graves y la mortalidad.

“Las vacunas siguen siendo fundamentales para reducir las enfermedades graves y la muerte, incluso contra el virus circulante dominante”, precisó la OMS.

Países cierran sus fronteras tras Omicron

El gobierno de Israel fue el primer país en el mundo en cerrar sus fronteras ante la llegada de la nueva variante ‘Omicrón’.

Tras confirmarse dos casos de Covid-19 con esta cepa, Israel se une a Japón en cerrar sus fronteras. El país nipón aclaró que cierra salvo para el retorno de sus ciudadanos y residentes extranjeros, una medida “urgente” tomada en respuesta a la nueva cepa ómicron”.

Mientras que Australia retrasó este lunes la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros vacunados del 1 al 15 de diciembre tras detectar cuatro casos de la nueva variante Omicron de la Covid-19.