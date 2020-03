Aumenta a 13 el número de contagios por coronaviurs en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este jueves de la detección de dos nuevos contagios por coronavirus en la ciudad, lo que eleva a 13 la cifra de casos en el estado.

“Hay dos nuevos casos del coronavirus confirmados en la ciudad de Nueva York”, indicó De Blasio en Twitter.

There are two new confirmed cases of COVID-19 in New York City. One new patient is a man in his 40s, and one new patient is a woman in her 80s.

Neither patient has a connection to travel nor any of the other local individuals diagnosed with COVID-19.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 5, 2020