Ataque terrorista en Nueva Zelanda deja seis personas heridas

Este viernes 3 de septiembre se registró un ataque terrorista en Nueva Zelanda, el cual dejó como saldo a seis personas heridas y el atacante abatido.

Las autoridades de Nueva Zelanda informaron que alrededor de las 2:40 de la tarde (hora local) un sujeto ingresó a un supermercado de Auckland, consiguió un cuchillo y comenzó la agresión.

El hombre acuchilló de forma indiscriminada a seis personas, hasta que la policía local llegó al lugar y lo abatió a tiros.

Tres de las personas lesionadas se reportan en estado crítico.

Ataque terrorista en Nueva Zelanda, “inspirado en el Estado Islámico”

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, calificó como un “violento ataque terrorista” lo sucedido en Auckland.

En rueda de prensa, señaló que el agresor, de quien no se dio a conocer su identidad, era un hombre “extremista” en la mira de las autoridades desde el 2016.

De acuerdo con Ardern, el hombre señalado como terrorista tenía 32 años, era procedente de Sri Lanka y vivía en Nueva Zelanda desde hace 10 años.

Afirmó que el sujeto respondía a una “violenta ideología” y aseguró que su ataque estuvo “inspirado en el Estado Islámico“.

La primera ministra acotó que este ataque terrorista en Nueva Zelanda se llevó a cabo “por un individuo, no por una fe, no por una cultura, no por una etnia, sino por una persona que se dejó llevar por una ideología que no es apoyada aquí ni por ninguna comunidad”.

Atacante era “sujeto de interés” desde el 2016

Andrew Coster, comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, señaló que el presunto yihadista era un sujeto de interés para la seguridad nacional desde el 2016.

Es por ello que dicho hombre estaba constantemente bajo vigilancia de las autoridades.

“El personal actuó tan pronto como pudo y evitó que más personas salieran heridas en esta situación aterradora”, aseguró el comisionado sobre el actuar de la policía.

En 2020, un informe del servicio de inteligencia del país oceánico indicó que en ese año se investigaron entre 30 y 50 sospechas de amenazas de agresiones motivadas por cuestiones ideológicas.

Además, alertó que existía la posibilidad de que, en caso de registrarse algún ataque terrorista en Nueva Zelanda, éste sería realizado por un “lobo solitario”.