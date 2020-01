Ataque en Irak se llevó a cabo sin consultar al Congreso: Pelosi

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se quejó este viernes de que el ataque estadunidense en suelo iraquí en el que murió Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, fuera llevado a cabo “sin consultarlo al Congreso”.

“La Administración Trump ha llevado a cabo ataques en Irak contra militares de alto nivel, matando al comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, sin una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Irán. Además, esta acción se llevó a cabo sin consultarlo al Congreso”, escribió en Twitter la demócrata.

Al hilo de esto, en un comunicado pidió que las cámaras legislativas “sean inmediatamente informadas en este asunto tan serio y de los siguientes pasos a tener en cuenta por parte de la Administración, incluyendo el creciente aumento del despliegue de tropas en la región“.

