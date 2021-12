Araña gigante interrumpe rueda de prensa de funcionaria australiana

¿Puede una araña gigante interrumpir una rueda de prensa oficial?, la respuesta es sí y sucedió en Australia.

La responsable del área de Sanidad de la región australiana de Queensland, Yvette D’arth hablaba a la prensa sobre las acciones emprendidas en esa zona ante la pandemia de Covid-19 cuando un periodista la interrumpió.

El comunicador se percató que por la pierna de la funcionaria una araña gigante de la especie huntsman subía poco a poco con el riesgo que la mordiera.

De inmediato y sin ningún tipo de sobresalto, D’ath pidió que la ayudaran a quitarse el insecto de encima, con tranquilidad y sin perder la calma.

La política australiana continuaba hablando con tono calmado con los medios, mientras era asistida para que le quitaran la araña de encima, según muestra un vídeo colgado por la propia afectada en su cuenta de twitter.

Update – No spiders were harmed during the press conference. https://t.co/220c6aM8ii

— Yvette D'Ath MP (@YvetteDAth) December 16, 2021