Aprobación de vacuna Pfizer está muy cerca: Gobierno EU

El secretario del Departamento de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, anunció este viernes que la aprobación de la vacuna de Pfizer está “muy cerca” y recibirá el visto bueno “probablemente” en los próximos dos días, de manera que podría comenzar a distribuirse el lunes o martes de la semana entrante.

En una entrevista con la cadena ABC, Azar reveló que “hacía muy poco” la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) había comunicado a la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech que su vacuna finalmente sí iba a ser autorizada.

“En los próximos dos días probablemente, mientras negociamos con Pfizer para obtener la información que los doctores necesitan para prescribirla adecuadamente, deberíamos ver la autorización de esta primera vacuna. Trabajaremos con Pfizer para transportar esos cargamentos, así que podríamos ver a gente siendo vacunada el lunes o martes de la próxima semana“, detalló Azar.

BREAKING: The @US_FDA has informed Pfizer that it will rapidly work toward finalization and issuance of an emergency use authorization. https://t.co/wZqxLJGqwc

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) December 11, 2020