Altas temperaturas avivan incendios forestales en Australia (VIDEO)

Las elevadas temperaturas avivaron este lunes los incendios forestales que arden en el sureste de Australia, donde un bombero falleció en un accidente y se han cancelado los espectáculos pirotécnicos de Fin de Año en varias ciudades.

Un bombero voluntario falleció este lunes cuando participaba en las tareas de extinción en el estado de Nueva Gales del Sur, lo que eleva a 10 las víctimas mortales de los incendios que comenzaron el pasado agosto.

“Se cree que el vehículo volcó debido a vientos extremadamente fuertes”, indicó el servicio de bomberos de Nueva Gales del Sur en su cuenta de Twitter.

Volunteers in Australia are trying to save indigenous animals including kangaroos, koalas and wallabies as wildfires rage. The fires have have razed about 10 million acres across five states https://t.co/yJZnoGgAIx pic.twitter.com/CI3MfrlM6M

— Reuters (@Reuters) December 30, 2019