¡Alerta Roja! Volcán Kilauea entra en erupción, es uno de los más activos del mundo

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos​​ o USGS por sus siglas en inglés, se registró se registró una erupción del volcán Kilauea por lo cual se activo la alerta roja en la isla.

La erupción del Volcán comenzó este 29 de septiembre alrededor de las 3:42 p.m. (hora local).

Las cámaras web que monitorean las 24 horas del día la actividad del Coloso registraron fuentes de incandescencia u otras luces.

Asimismo, las cámaras web térmicas registraron el calor del lugar durante la erupción del volcán Kilauea, las cuales activaron la alerta roja.

El científico Ken Hon, a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawai, aseguró que la erupción comenzó alrededor de las 3:20 pm del miércoles y que la lava está confinada dentro del cráter Halemaumau.

Sin embargo, a pesar de la alerta roja, Ken Hon declaró que por el momento no hay amenazas para ninguna comunidad cercana.

Este volcán en erupción se encuentra en Hawái y es considerado uno de los más activos del mundo, pues básicamente su actividad no descansa.

La última erupción del volcán Kilauea registrada fue el 21 de diciembre de 2020.

Por su gran tamaño y su vida activa este volcán es una de las atracciones más destacadas de la isla pues se ha registrado desde 1950.

View from the western rim of Kīlauea Caldera. Lava is erupting from a fissure in the NW wall of Halemaʻumaʻu crater and cascading into the deepest part of the crater, which had been occupied by a water lake (now replaced with a growing lava lake). pic.twitter.com/VKIFA1Npr0

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020