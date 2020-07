Alerta ONU que América Latina no alcanzará objetivos de agenda 2030 sobre ‘Hambre cero’

El hambre en América Latina y el Caribe podría afectar a casi 67 millones de personas en 2030, y la región no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: hambre cero, advierte el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020” (SOFI, por su sigla en inglés).

De acuerdo al estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras; en la región en 2019, 47,7 millones de personas sufrieron hambre.

Información relacionada: Coronavirus disparará pobreza en Latinoamérica: ONU

690 million people suffer from chronic hunger. As more people go hungry & malnutrition persists around the🌎, achieving #ZeroHunger by 2030 is in doubt.

We must transform our #FoodSystems to make #HealthyDiets affordable.

📙 New UN Report👉🏽 https://t.co/tlnz98Qi5O

#SOFI2020 pic.twitter.com/Y0x1ZZHeJw

— FAO (@FAO) July 13, 2020