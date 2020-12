Alemania registra peor cifra de muertes por COVID en un día

Alemania ha registrado su peor dato de muertes por la covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con cerca de seiscientos fallecimientos en 24 horas. Mientras, se suceden los movimientos en torno a las vacunas, desde el paso dado por Rusia para ver registrado su segundo compuesto, hasta la llegada a Israel de las primeras vacunas para empezar a ser aplicadas.

Alemania registró este miércoles su máximo número de muertes con o por covid en 24 horas, con 590, cien más que su tope previo, informó el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia. Además, el centro comunicó 20 mil 815 nuevos contagios por coronavirus, 3 mil más que el miércoles de la semana pasada, pero por debajo del máximo de 23 mil 648 del pasado 20 de noviembre.

El Gobierno alemán considera que la cifra de nuevos casos diarios se ha estabilizado, pero a un nivel “demasiado alto”. El número total de infectados en Alemania se eleva así hasta el millón 218 mil 524, de los que 19 mil 932 han muerto. El RKI estima que la cifra de personas que ha superado la enfermedad se sitúa actualmente en torno a los 902 mil 100.

Ante las dificultades para frenar la propagación del coronavirus, varios estados federados han empezado a poner en marcha nuevas restricciones por encima de las acordadas generales. Varios líderes regionales han abogado ya por un “confinamiento duro” como el de primavera -con comercios y colegios cerrados-, una opción que también ha puesto sobre la mesa la Leopoldina, la Academia de Ciencias de Alemania.

Rusia ha enviado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la documentación de la segunda vacuna contra la covid-19 registrada en el país, EpiVacCorona, anunció este miércoles la jefa sanitaria, Anna Popova.

La EpiVacCorona fue desarrollada en centro científico siberiano Véktor, dependiente de la Agencia rusa para la Defensa del Consumidor (Rospotrebnadzor), que dirige Popova. Según sus creadores, la vacuna garantiza inmunidad al menos durante seis meses y puede ser administrada en varias ocasiones.

Sobre la situación epidémica en el país, la responsable de Rospotrebnadzor destacó que la letalidad de la covid-19 en Rusia es del 1,7 por ciento, inferior a la media mundial, que es del 2,6 por ciento. En las últimas 24 horas en el país se registraron 26 mil 190 casos de covid-19 y 559 decesos por esta enfermedad, según los datos ofrecidos por la autoridades sanitarias.

Rusia, que a día de hoy acumula más de 2.5 millones de positivos confirmados, es el cuarto país en el mundo después de Estados Unidos, la India y Brasil por número de contagios.

Israel recibió este día el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech (EU y Alemania), que seguirán llegando en los próximos días y que se empezarán a aplicar en las próximas semanas. Este primer cargamento contiene tan solo unas mil dosis de la vacuna y, según medios locales, representó una prueba piloto para asegurar que la logística del traslado fuera segura y sin complicaciones.

PM Netanyahu on the arrival of the first plane with @pfizer anti-coronavirus vaccines:

“This is one of the most moving moments that I have worked on very hard, for long months, with the Health Minister and his ministry to bring relief and a solution to the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/rcOS69lwkM

