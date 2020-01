Al menos un muerto tras tiroteo en Ottawa, Canadá (VIDEO)

Una persona resultó muerta y otras tres heridas de gravedad tras un tiroteo en una céntrica calle de Ottawa, informó este miércoles la Policía de la capital canadiense.

We continue to update our story here: https://t.co/ClMh3Po9k8 #ottnews #Ottawa pic.twitter.com/eFWaeltbDK

La Policía de Ottawa señaló en un comunicado que está buscando al presunto autor de los disparos y que sus agentes han asegurado el lugar donde se produjo el tiroteo.

Las autoridades canadienses no han indicado el posible motivo del tiroteo o la identidad de las víctimas.

El incidente se inició alrededor de las 7.30 hora local, cuando la Policía de Ottawa señaló en Twitter que estaba realizando una operación en la calle Gilmore, en el centro de la capital canadiense, y recomendó al público evitar la zona.

#BREAKING UPDATE: at least 3 people taken to hospital with serious injuries after police respond to an active shooter situation in #Ottawa Canada.

DEVELOPING…. pic.twitter.com/kSAxM8gTtZ

— News flash (@BRNewsFlash) January 8, 2020