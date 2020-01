Al menos 20 muertos por accidente de autobús en Irán

Al menos veinte personas murieron y veintitrés resultaron heridas este jueves en un accidente de autobús en una carretera de montaña del norte de Irán.

El director general de Transporte por carretera de la provincia de Golestán, Mehdi Miqaní, informó de que el autobús sufrió un fallo técnico en los frenos y se precipitó a un valle.

El autobús, de la marca Scania, circulaba por la carretera de Firuzkuh y cubría la ruta entre Teherán y Gonbade Kavus, en Golestán, detalló Miqaní, citado por la agencia oficial IRNA.

20 dead and 24 injured today after an #Iranian bus going from Tehran to Gonbad-e Kavous in N #Iran overturned in the northern province of Mazandaran due to a brake failure. pic.twitter.com/Q9GY60L0qR

— Iran News Wire (@IranNW) January 9, 2020