Agencia Europea del Medicamento aprueba vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio este viernes luz verde al uso condicional de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en la Unión Europea (UE), aunque solo para los mayores de 18 años, al considerar que no hay evidencias de su eficacia por debajo de esa edad.

Bruno Sepodes, CHMP Vice-chair: “After evaluation of all available data EMA’s committee for human medicines (#CHMP) has agreed that the benefits of this #COVID19vaccine outweigh the known and any potential risks in people from 18 years of age.”

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021