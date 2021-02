Advierten aumento de contagios Covid-19 por fiestas en el Super Bowl

El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ha advertido este miércoles que no deben darse ningún tipo de fiestas privadas durante la celebración del Super Bowl LV para evitar la propagación de la covid-19.

Fauci ha sido categórico al señalar que hacer fiestas privadas durante la semana del Super Bowl LV, que se va a disputar en Tampa (Florida) el próximo domingo, se convertirá en un foco de "súper propagación" del coronavirus, que ya ha dejado al país con cerca de medio millón de muertos.

El especialista considera que la mejor opción es simplemente tratar de evitar todo tipo de reuniones y asumir que no es el momento de invitar a ningún tipo de fiestas, aunque se traten de las "famosas" y "tradicionales" que se dan cuando llega el Super Bowl.

Fauci dijo este miércoles durante entrevistas televisivas, que ahora no es el momento de invitar a personas a fiestas, debido a la posibilidad de que estén infectadas con el coronavirus y puedan enfermar a otras personas.

Los grandes eventos como el partido del domingo en Tampa, entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, siempre son motivo de preocupación por la posibilidad de propagación del virus, reiteró Fauci.

"No quieres fiestas con gente con la que no has tenido mucho contacto", comentó Fauci al programa "Today" de NBC. "Uno no sabe si están infectados, así que por difícil que sea, al menos esta vez, no se preocupe y calme su impulso de celebrar ese tipo de fiestas".

La NFL dio a conocer que tendrá listo un paquete individual que se entregará a cada persona que asista al partido en el Raymond James Stadium, donde se espera que haya 22 mil espectadores, que podrían llegar hasta los 25 mil con todo el personal que trabaja durante el evento.

Dentro del paquete se incluye una mascarilla, gel desinfectante y una guía en la que se les indica a las personas todos los protocolos que tendrán que seguir de manera obligatoria, como guardar la distancia social.