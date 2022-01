¡Adiós Ozzie! Muere el gorila más viejo del mundo a los 61 años

Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo, fue hallado muerto por los cuidadores del zoológico de Atlanta, Georgia en Estados Unidos.

El presidente y director ejecutivo del zoológico, Raymond B. King, dijo: “si bien sabíamos que este momento llegaría algún día, esta inevitabilidad no detuvo su profunda tristeza ante el fallecimiento de una figura legendaria”.

“Esta es una pérdida devastadora para Zoo Atlanta””, dijo Raymond B. King.

