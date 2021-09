A 20 años del 11-S, Biden llama a la unidad y dejar atrás el miedo

El presidente de EU, Joe Biden, llamó este viernes a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo, en un mensaje grabado en video con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11-S, que se conmemora este sábado.

“Para mí, la lección principal del 11 de septiembre es que, cuando somos más vulnerables, en el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza”, dijo Biden en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“No debemos tener miedo”, subrayó el mandatario.

Aunque tiene previsto asistir el sábado a las ceremonias de conmemoración en los tres lugares donde se produjeron los atentados hace dos décadas -Nueva York, Shanksville (Pensilvania) y el Pentágono-, Biden no hará declaraciones en esos actos, según la Casa Blanca.

El presidente ha preferido expresarse en un discurso en video, de más de 6 minutos, en el que recalcó que en los días que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos “vio algo que es demasiado poco común: un verdadero sentido de unidad nacional”.

También reconoció que el país fue testigo de “las fuerzas más oscuras de la naturaleza humana: el miedo y la ira, el resentimiento y la violencia contra los estadounidenses musulmanes, los verdaderos y fieles seguidores de una religión pacífica”.

“Vimos cómo se torcía la unidad nacional. Aprendimos que la unidad es lo único que no debe romperse nunca. La unidad es lo que nos hace quienes somos, es la mejor cara de Estados Unidos”, insistió.

La unidad “no significa que haya que creer en lo mismo”, continuó, pero sí implica tener “un respeto fundamental al otro”, y tener la esperanza y valentía necesarias para “actuar y construir un futuro que no sea reaccionario ni esté basado en el miedo”.

