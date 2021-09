11S: Revelan fotos nunca antes vistas del ataque terrorista a las torres gemelas

Escucha la nota:



A escasos días del 20º aniversario de los ataque terrorista a las torres gemelas el Servicio Secreto de EU ha publicado por primera vez fotos nunca antes vistas de los ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.

De las imágenes publicadas destacan dos fotografías nunca antes vistas de limusinas blindadas y otros vehículos totalmente destruidos, en un garaje que pertenece a la Oficina de campo del Servicio Secreto en Nueva York.

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

En otra fotografía, donada por un empleado del Servicio Secreto, se observan las Torres Gemelas del World Trade Center cubiertas en humo después de ser impactadas por ambos aviones, esto con información de RT.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

¿Qué pasó el 11 de septiembre?

Un martes 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines, despegó de Boston y fue secuestrado por cinco yihadistas, posteriormente impactó a las 08:46 am entre los pisos 93 y 96 del edificio norte del World Trade Center.

El dolor que aún suscitan los recuerdos de aquel 11 de septiembre de 2001 contrastan con la realidad de un energético Nueva York que ha ido reinventándose año tras año y dejando atrás el peor momento de su historia.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán en el 20º aniversario?

Después de dos décadas del ataque terrorista se han implementado estrictas medidas de seguridad, la plaza en la que ahora se encuentra el homenaje a las víctimas está rodeada de puestos de policía, bolardos, barreras metálicas.

En algunas zonas no se permite la presencia de peatones, en el transporte público de Nueva York, se implementó la campaña “If you see something, say something” que tiene el objetivo de recordar a los pasajeros que alerten a las autoridades ante cualquier paquete o bolsa abandonada.

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

¿Hay más fotos del ataque terrorista a las torres gemelas ?

Se espera que se publiquen más fotos del ataque terrorista a las torres gemelas a medida que se acerque el aniversario, esto debido a que el presidente Joe Biden, anunció una orden ejecutiva para supervisar una “revisión de desclasificación” de los documentos relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11 de septiembre.