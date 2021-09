11S, el día que cambió el mundo: Nueva York marcada a 20 años de atentados terroristas

Escucha la nota:



Desde hace 20 años la ciudad de Nueva York, Estados Unidos quedó herida y marcada por una serie de eventos que nadie imaginaría: los atentados terroristas del 11S, el día que cambió el mundo.

Sin embargo, después de aquel lamentable 11 de septiembre del 2001, una de las ciudades más importantes de EU continúa estremeciéndose cada vez que se recuerda la caída de las Torres Gemelas.

Recordemos que cerca de tres mil personas fueron las víctimas mortales, aunque los neoyorquinos también se han recuperado al tiempo en el que miran hacia el futuro, indica EFE.

Los recuerdos de los dos edificios donde se encontraba el World Trade Center (WTC), en llamas, y las imágenes de las personas lanzándose al vacío desde las torres aún generan dolor.

Situación que podría contrastar con la realidad de un NY que intenta dejar atrás el ataque terrorista más grande de la historia de EU.

Principales cambios tras los atentados del 11 de septiembre

Las medidas de seguridad se hicieron más estrictas tanto en las inmediaciones de la Zona Cero, como en los diferentes medios de transporte, y que hasta este 2021, se mantienen vigentes.

La plaza en donde está ubicado el memorial 11S se encuentra rodeada de la policía local, así como con bolardos y barras metálicas.

Además, hay zonas en las que se prohíbe la presencia de peatones, lo que representaría una preocupación por un nuevo ataque terrorista de gran escala.

De la misma forma, existe una campaña en el transporte público de “If you see something, say something” (Si ves algo, di algo), que señala a los ciudadanos a estar alertas por objetos sospechosos.

Y es que, la frase surgió un día después de los atentados, y fue adoptada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) meses después.

Si bien se recomendó no construir más rascacielos, por miedo a vivir, trabajar, o visitarlos, en la actualidad, en la Gran Manzana, esos edificios se han multiplicado.

NY: De Distrito Financiero a zona residencial

Con el derrumbe del WTC el Distrito Financiero ha cambiado de rumbo, ya que, según datos del Wall Street Journal, en el 2001, el 55 por ciento de los edificios se integraban por oficinas de compañías financieras.

Ahora solo un 30 por ciento los inquilinos son parte de las grandes empresas de negocios.

Otro de los cambios notorios en la Gran Manzana es la diferente demografía, debido a que entre los ejemplos, la cantidad de extranjeros residiendo en la ciudad “ahora es muy grande”.

“Profunda resistencia” tras ataque terrorista

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, de la administración del presidente, Joe Biden, subrayó que el 11S, fue el día que cambió el mundo y la relación de EU con los demás países.

No si tan bien enfatizar que los estadunidenses han mostrado la “profunda resistencia” del país norteamericano, de acuerdo con la agencia EFE.

Dicha frase la dijo durante un homenaje a las víctimas de los hechos que se registraron cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y otra en un campo en Pensilvania.

“Echando un vistazo a este departamento hoy, podemos ver cómo los atentados nos cambiaron y cambiaron nuestra diplomacia (…) EU tiene una responsabilidad para reflexionar acerca de cómo se implica en el mundo”.

El secretario de Estado refirió que los lamentables sucesos de hace 20 años también “motivaron a toda una generación” para dedicarse al periodismo.

Por lo que en ellos también se nota la “resistencia, compasión, humanidad, fuerza y coraje” de los estadunidenses.

Vidas marcadas por el 11 de septiembre de 2001

Entre los escombros de los rascacielos derrumbados tras impactarse dos aviones comerciales, hubo quien se levantó y compartió su testimonio.

John Feal: Marcado por el olor de la tragedia

En entrevista con la agencia de noticias anteriormente referida, John Feal contó que acudió a la Zona Cero del día en cuestión, donde destacó como supervisor de demolición.

No obstante, pasó 11 semanas hospitalizado, luego de que le cayera una viga de metal de casi cuatro toneladas en el pie.

Pero en su memoria queda el fuerte recuerdo del olor, que aseguró, lo “perseguirá el resto” de su vida.

Visión de “bola de fuego” en el WTC por Lila Nordstrom

Lila Nordstrom apenas se encontraba en su tercer día de clases en el Instituto de Stuyvesant, en Manhattan, cuando de repente el suelo tembló.

Aunado a ello, una enorme explosión se escuchó y desde la ventana “una bola de fuego” se vio en lo alto de las Torres Gemelas.

Empero, momentos más tarde, se encontraría entre las personas que se dirigían hacia el norte, aunque regresaría al salón de clases días después.

A consecuencia de la toxicidad del aire cerca de la Zona Cero, Lila Nordstrom quedó marcada con problemas de salud.

Un antes y después en la vida de Luz Garate

Hasta la mañana del 11S, Luz Garate se dedicaba a la limpieza en las oficinas del número 5 del Centro Mundial de Comercio.

Aunque ese día ayudaba como voluntaria para su sindicato, en el barrio de Tribeca, lugar al que llegaron personas cubiertas de ceniza.

Fue entonces que se cuestionó sobre todas las personas y allegados que conocía, pues llevaba 13 años de antigüedad laborando en los edificios.

Por tal motivo, y la solidaridad entre los neoyorquinos, Luz Garate confirmó que su vida cambió por completo.

Estas historias de habitantes de Nueva York, y las de más de mil familiares de víctimas de los atentados terroristas, además de los registros de las llamadas de auxilio, también forman parte de aquel 11S, el día que cambió el mundo.