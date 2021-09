11-S: Al Qaeda difunde video a 20 años de la caída de las Torres Gemelas

La organización terrorista Al Qaeda difundió este sábado un vídeo de su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, en el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S en Estados Unidos.

Al Qaeda difundió estas imágenes a través de su canal mediático, Sahab Media, titulado “Jerusalén nunca será judaizado”, donde aparece Al Zawahiri vestido con una túnica y una larga barba blanca hablando durante más de una hora sobre una amplia diversidad de temas, en especial la causa palestina.

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead–particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh

